As queixas dos carteiros, a falta de médicos nas urgências e outros destaques TSF

A manhã da TSF, esta segunda-feira, ficou marcada pelas denúncias de atropelos sistemáticos à lei por parte dos CTT. Em declarações à TSF, o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, Vítor Narciso, acusa a administração dos CTT de não cumprir o contrato de concessão. A empresa nega categoricamente irregularidades.

O Fórum TSF desta segunda-feira teve como tema a falta de médicos e o encerramento das urgências hospitalares. Os técnicos de Emergência Pré-Hospitalar afirmam que tempos de espera do INEM estão a ser "escondidos" e os médicos queixam-se de problemas estruturais e da dependência dos hospitais de "médicos tarefeiros".

Em França, a coligação do partido do Presidente Emmanuel Macron ganhou, este domingo, a primeira volta das eleições legislativas, ficando em segundo lugar a coligação de esquerda. A coligação Ensemble!, de Macron, obteve 5.857.557 votos (25,75%), seguida de perto pela coligação de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes), com 5.836.116 votos (25,66%). Apenas 21.441 votos separam as duas coligações, nas eleições de domingo.

No rescaldo das Marchas Populares de Lisboa, foi anunciado que o bairro da Madragoa venceu a edição deste ano do concurso, anunciou a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural. Alcântara ficou em segundo lugar e em terceiro ficou o Alto da Pina (vencedor em 2019), numa edição que regressou após um interregno motivado pela pandemia de Covid-19.

Esta segunda-feira, no 110.º dia de Guerra na Ucrânia, os Russos tomaram de assalto Severodonetsk e foi retomada a ligação entre a Agência de Energia Atómica e a central nuclear de Zaporizhzhya. Acompanhe a Guerra ao minuto na TSF.

O mercado de transferências começa a mexer no futebol. Darwin já é oficialmente jogador do Liverpool e Haaland mostrou-se "orgulhoso" na chegada ao Manchester City.