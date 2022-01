As respostas de Rio no Fórum TSF, julgamento de Rendeiro volta ser adiado e outros destaques TSF

Rui Rio durante o Fórum TSF © Leonel de Castro/Global Imagens

Prestes a encerrar a campanha antes das Legislativas 2022, Rui Rio esteve, esta quinta-feira, no Fórum TSF. O líder do PSD afirmou que só admite conversar com o Chega sobre orçamentos "no debate parlamentar normal à vista de toda a gente", rejeitando que possam existir conversas de gabinete para "convencer" André Ventura. Além disso, rejeita um possível acordo com o partido de André Ventura porque o Chega não se moderou e, por isso, "não é possível falar".

Durante a manhã de quinta-feira, João Rendeiro viu novamente o seu julgamento ser adiado. Agora, deverá acontecer entre 13 e 30 de junho, mas antes disso, o antigo banqueiro deverá voltar a tribunal em maio. Até lá continuará detido.

No campo da investigação científica, depois de descobrir mais de 130.000 vírus RNA desconhecidos, o grupo de cientistas que desenvolveram a ferramenta Serratus, que permite a descoberta de novos vírus RNA esperam encontrar um milhão até ao final do ano.

Sobre a Covid-19, o infeciologista Fernando Maltez advertiu esta quinta-feira que só quando todas as pessoas estiverem vacinadas e o vírus SARS-Cov-2 deixar de se replicar se passará à fase de endemia, considerando que atualmente a imunidade de grupo "é uma miragem". Além disso, também foi notícia que os testes rápidos de antigénio de uso profissional vão continuar a ser comparticipados no mês de fevereiro.

Esta quinta-feira assinala-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. António Guterres alertou para o crescimento da xenofobia e do medo e divulgou uma mensagem em que lembra como a morte de seis milhões de pessoas, pelo regime nazi, esteve na essência das Nações Unidas.