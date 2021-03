As restrições na Páscoa, a diminuição de esperma e a ameaça à especie

© Steven Governo / Global Imagens

Entre os assuntos que definiram a manhã desta quinta-feira, estão as restrições impostas, devido à pandemia, durante o período da Páscoa, que entram em vigor a partir das 0h00 desta sexta-feira. A TSF preparou um guia para que saiba tudo o que pode e não pode fazer nesta Semana Santa.

Em destaque está a entrevista TSF a Shanna Swan, epidemiologista e investigadora na área da reprodução na Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai, de Nova Iorque. A cientista afirma que as baixas contagens de esperma ameaçam o futuro da Humanidade.

Na ordem do dia, está também, novamente a AstraZeneca, que agora reduziu o nível de eficácia da sua vacina para 76%.

A TSF dá ainda conta das denúncias de problemas no terreno no processo de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar relata dificuldades na marcação da vacinação. No Fórum TSF, o coordenador da task force para a vacinação afirmou que esses problemas são a exceção e que Portugal só não está a vacinar mais porque não tem vacinas.

Por último, boas notícias para quem conduz. O valor do petróleo pode ter disparado por causa do engarrafamento no Suez, mas isso não deverá traduzir-se num aumento dos preços dos combustíveis.