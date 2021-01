As restrições que não se sabe quando acabam, a polémica das escolas e outros destaques TSF

As novas medidas de combate à pandemia de Covid-19 entram em vigor a partir das 00h00 de quarta-feira © Eduardo Costa/EPA

Por TSF 19 Janeiro, 2021 • 21:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa anunciou esta terça-feira à tarde no Parlamento que as novas medidas de combate à pandemia de Covid-19, apresentadas na segunda-feira, entram em vigor a partir das 00h00 de quarta-feira. O primeiro-ministro diz estar certo de que os portugueses se vão mobilizar para travar a terceira vaga e que a maior ajuda que se pode dar aos profissionais de saúde "é evitarmos ser mais um ou criarmos mais um doente que eles têm de tratar". O chefe de Governo não disse é quando é que Portugal poderá desconfinar.

O anúncio surgiu depois de já se saber que, nas últimas 24 horas, morreram 218 pessoas com coronavírus em Portugal, com o país a registar a maior subida diária de óbitos de sempre. Ao todo, desde o início da pandemia, estão confirmadas 9246 mortes.

O patamar dos 200 óbitos diários por Covid-19 deve manter-se em Portugal durante vários dias. A previsão é da presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia, Elisabete Ramos, que sublinhou que o número a que o país chegou esa terça-feira - 218 óbitos em 24 horas) já era previsto mais ou menos para esta altura, pelas estimativas feitas recentemente no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Também no Parlamento, o primeiro-ministro revelou que vão começar a fazer-se testes rápidos, já na quarta-feira, nas escolas com ensino secundário dos concelhos em risco de contágio extremamente elevado. "Amanhã vamos iniciar uma campanha de testes rápidos em todas as escolas para reforçar a segurança nas escolas", adiantou Costa.

Questionado por vários partidos sobre a possibilidade de fecho das escolas, Costa admitiu não hesitar em avançar com essa medida se a variante inglesa do coronavírus, mais contagiante, "se tornar dominante".

No entanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou à chegada à Faculdade de Economia da Universidade Nova, em Lisboa, que o fecho das escolas será "ponderado" na reunião de especialistas e audiências aos partidos na terça-feira.