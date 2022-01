As "soluções e respostas" de João Oliveira, movimentações na Ucrânia e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O Fórum TSF desta segunda-feira ficou marcado pela presença de João Oliveira. O líder parlamentar do PCP afirmou, entre outros temas abordados, que as pessoas querem "ter soluções e respostas aos seus problemas" e não "entendimentos entre PS e PSD ou maioria absoluta" e ainda referiu que não acredita que António Costa veja feita a sua vontade. Acompanhe tudo sobre as Eleições Legislativas 2022 aqui.

Sobre a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, o chefe da diplomacia Europeia, Josep Borrell, afirmou esta segunda-feira que a União Europeia não vai ordenar a retirada de pessoal das missões diplomáticas da Ucrânia, para "não dramatizar" durante as "negociações". Com meios militares a caminho da região, e com receio de uma ofensiva russa, os Estados Unidos já anunciaram que deram ordem de retirada de pessoal diplomático em missões na Ucrânia.

Após ter sido acusado de inércia face a casos de abuso sexual, o papa emérito Bento XVI, admitiu, esta segunda-feira, ter dado informações erradas num inquérito de abuso sexual. Bento XVI culpa um "descuido" de edição e diz que "lamenta muito esse erro e pede desculpa", como refere o seu secretário pessoal, Georg Ganswein, numa declaração citada pela agência noticiosa KNA e republicada pelo Vatican News.

Maria Halpern Diniz é, desde 13 de janeiro, diretora de Saúde da Marinha. Médica de formação, chegou à instituição militar por acaso, há 25 anos, e foi, entre outros cargos, diretora do Centro de Medicina Naval. Na primeira entrevista desde que assumiu o cargo, Halpern Diniz reconhece que, antigamente, "eram raros os navios com guarnições mistas". Nos dias hoje, já é diferente. "Isto agora vai mudando, é mais frequente isso acontecer", afirma, em declarações à TSF.

A cidade de Vila Nova de Gaia está perto de receber investimento tecnológico de mil milhões de euros. Em entrevista na Manhã TSF, Eduardo Vítor Rodrigues revelou a Fernando Alves que a cidade da Inovação pode criar 15 mil empregos diretos. O Jornal de Negócios avançou, esta manhã, que este é um investimento de empresários brasileiros e que pode vir a contar com o apoio de gigantes internacionais como a Google e a Samsung.

Mais a sul, no Alentejo, foram revelados os resultados de um estudo serológico. A Universidade de Évora fez, no último mês de outubro, um inquérito serológico à população de Pavia, no concelho de Mora, e foi concluído que, seis meses depois, só 17% dos vacinados com Janssen têm anticorpos.

Esta segunda-feira celebra-se o Dia Internacional da Educação. Joaquim Azevedo, antigo secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, lamenta que os políticos não deem prioridade a este tema e realçou a educação nos primeiros anos de vida, a falta de professores e a literacia digital como questões fundamentais a resolver.