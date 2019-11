ASAE apreende alimentos e fertilizantes com canábis acima do limite legal no Porto

© Alessandro Bianchi/Reuters

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou este sábado a apreensão de 529 produtos alimentares e fertilizantes com canábis acima do limite legal numa loja do Porto, tendo o operador económico sido constituído arguido por tráfico de droga.

De acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) "o operador económico e a sociedade foram constituídos arguidos pelo crime de tráfico de estupefacientes" no âmbito de um processo de contraordenação por venda de produtos alimentares com 'Cannabis Sativa', sem referência obrigatória ao teor de THC, a sua principal substância psicoativa, ou com valores acima dos legais.

No decurso da ação foram apreendidos 529 artigos de géneros alimentícios e fertilizantes, "que serão sujeitos a análises laboratoriais de deteção de níveis de substâncias".

"Ainda no decurso de inspeção, apesar de ocultados e dissimulados, foram detetados e apreendidos cerca de 300 gramas de haxixe (3 placas) e 66 gramas de liamba, que dariam para mais de 3.000 doses individuais", revelou ainda a ASAE.

O valor total da apreensão ascendeu aos 17.100 euros.