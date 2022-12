ASAE doa 500 peças de roupa interior ao Estabelecimento Prisional de Coimbra

© Marta Melo/TSF

Por Marta Melo 12 Dezembro, 2022 • 15:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este ano, as doações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) somam mais de 15 mil peças resultante de apreensões. Ao Estabelecimento Prisional de Coimbra foram entregues, esta manhã, 511 peças de roupa interior. Para o diretor do estabelecimento, Orlando Carvalho, este donativo "permite fornecer e prover aqueles que têm necessidade de alguns bens de qualidade que satisfaça as necessidades mais essenciais".

O material doado resulta de apreensões da ASAE e estava avaliado em 2500 euros.

Ouça a reportagem. 00:00 00:00

Para evitar a destruição de material apreendido é preciso que o tribunal aprove a doação. As marcas têm também uma palavra a dizer. Por isso, para o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, "há que apelar à autoridade judiciária para alargar a opção de doação", mas também ​​​​​​​às marcas, o segundo elemento deste processo, que "têm de dar a não oposição à doação".

"Este ano, estamos a atingir mais de 15 mil peças doadas, ou seja, mais de 15 mil pessoas num total, ao longo destes anos, de mais de 100 mil pessoas que beneficiaram deste nosso esforço de apoio", acrescenta.

Os estabelecimentos prisionais são um dos beneficiários deste tipo de doações, prática que é saudada por Pedro Veiga Santos, subdiretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, considerando que "o desperdício não faz sentido, sobretudo, quando há gente que tem necessidade".