ASEAE detém duas pessoas por especulação na venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay

Coldplay têm quatro espetáculos agendados em Coimbra no próximo ano

Por Melissa Lopes com Lusa 02 Setembro, 2022 • 10:25

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve duas pessoas por especulação na venda bilhetes para o concerto dos Coldplay que tem lugar em Coimbra em maio do próximo ano.

Através de um comunicado divulgado esta sexta-feira, a autoridade adianta que os dois indivíduos foram detidos em flagrante delito e que foram apreendidos seis bilhetes, cujo valor unitário é de 90 e 150 euros, mas que estavam a ser vendidos por valores que oscilam entre os 250 euros e 350 euros.

Um dos arguidos já foi presente a tribunal, tendo sido condenado a uma pena de prisão suspensa de seis meses e 500 euros de multa.

AASAErealça ainda que, desde a semana passada, está a desenvolver "uma operação de investigação e vigilância no âmbito da especulação, direcionada para a venda online de bilhetes para o concerto dos Coldplay" e aproveita para deixar um alerta aos consumidores: "devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos."

Na semana passada, os Coldplay acrescentaram três concertos em maio de 2023 à atuação inicialmente prevista, tendo a corrida aos bilhetes representado a maior procura de sempre para um evento em Portugal, como disse à Lusa na altura a presidente da plataforma Ticketline.

Os quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra, para os dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023, esgotaram rapidamente. A venda dos bilhetes motivou também queixas de alguns fãs em relação às bilheteiras.