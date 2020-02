Assembleia Municipal pede abertura imediata da esquadra de Carnide

Esquadra de Carnide da PSP © DR

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou esta terça-feira, por unanimidade, uma moção pela abertura imediata da esquadra de Carnide da PSP, encerrada desde outubro por falta de condições. O documento, apresentado pelo grupo municipal do PCP, pede à Câmara de Lisboa (liderada pelo PS) que solicite ao Ministério da Administração Interna (MAI) a realização, "de imediato", das obras necessárias à reabertura da esquadra "o mais brevemente possível".

A moção, aprovada em sessão plenária, refere que "é conhecida há muitos anos a premência da realização de obras que melhorem não só as condições de quem lá trabalha, como também a quem ela recorre".

"A população daquela freguesia tem reclamado a reabertura desta esquadra, que, segundo os próprios, desempenhava um imprescindível trabalho de proximidade e era garante da segurança de pessoas e bens", lê-se no texto, que também já foi aprovado unanimemente pela autarquia.

Na segunda-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, avançou à Lusa que o MAI prevê construir uma nova esquadra da PSP em Carnide, tendo em conta que a atual só pode ser reaberta caso seja resolvido um problema estrutural.

No mesmo dia, moradores e autarcas protestaram para exigir as chaves desta esquadra, disponibilizando-se para realizar as obras necessárias com vista à sua reabertura. Na ocasião, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa (PCP), voltou a defender a reabertura imediata da esquadra da PSP, embora tenha manifestado satisfação com o anúncio do MAI.

Fábio Sousa reúne-se na quarta-feira, às 17:30, nos Paços do Concelho, com o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, para discutir esta situação. Em dezembro, Fábio Sousa adiantou que quase três mil pessoas tinham assinado uma petição para a reabertura da esquadra, defendendo que têm faltado respostas para se reverter o encerramento daquele posto.

Na sessão plenária desta terça-feira da AML, o grupo municipal do PS anunciou ainda que irá solicitar um debate temático sobre o racismo, na sequência dos insultos racistas de adeptos vimaranenses ao jogador do FC Porto Marega, que acabou por abandonar o campo ao minuto 71 de uma partida, no domingo.