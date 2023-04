Associação Académica de Coimbra disponível para ser "canal de denúncias" de casos de assédio

© Global Imagens (arquivo)

A Associação Académica de Coimbra (AAC) está disponível para ser uma canal de denúncias de assédio, depois de ter sido divulgado os casos de três alunas do Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Entre os dois professores visados, está Boaventura Sousa Santos, que já negou qualquer comportamento inapropriado. À TSF, o presidente da AAC, João Caseiro, manifesta disponibilidade para acompanhar o caso, garantindo que a associação é "muito sensível" a este que é um problema transversal a outras universidades.

João Caseiro garante que a AAC vai acompanhar o caso de assédio denunciado por três alunas do CES.

"Nós já nos posicionamos publicamente no ano passado, a verdade é que são situações que nos preocupam. É uma problemática que é muito atual, não no sentido de ser algo recente, não no sentido de ser algo recente, porque a verdade é que o assédio sempre existiu. É uma problemática transversal à sociedade no seu tempo, mas é uma problemática em que atualmente existe uma maior sensibilidade", afirma.

O presidente da AAC lembra ainda que a associação está disponível para ser "uma canal de denúncias" dos casos de assédio.

João Caseiro garante que a associação académica está disponível para ser uma "via de diálogo e de denúncias" para os casos de assédio. "Não nos tem vindo a ser encaminhados até nós diretamente denúncias deste tipo de casos, mas estamos sempre atentos quando elas surgem no seio da nossa academia. Claro que existem as devidas instâncias para fazer as respetivas análises e avaliações das denúncias, nós seremos sempre solidários."

O presidente da AAC explica ainda que a associação não tem sido recorrentemente usada "como via de canalização de denúncias, por isso, não têm em concreto registo de casos que tenham sido reportados à Associação Académica de Coimbra.