Associação AjudAjudar defende a criação do Provedor da Criança

© Nuno Veiga/Lusa

Por Paula Dias com Carolina Quaresma 17 Fevereiro, 2021 • 10:11

A associação AjudAjudar nasceu em tempos de pandemia e um dos seus objetivos é continuar a erguer a voz para que as crianças tenham um Provedor.

A presidente da associação, Sónia Rodrigues, já se reuniu com os grupos parlamentares e, em declarações à TSF, ​​​​afirma que recebeu abertura e compreensão para que seja criada a figura do Provedor da Criança, mas pouco mais.

"Uma falta de prioridade dada aos direitos das crianças no nosso país, porque há provedores de tudo e de mais alguma coisa, também deveria existir provedores da criança", refere Sónia Rodrigues.

Sónia Rodrigues explica à TSF que, para os grupos parlamentares, a criação do Provedor da Criança "não é prioridade" 00:00 00:00

A presidente da associação acrescenta que "o argumento que às vezes ouvimos de que a função do Provedor da Criança pode ser conflituosa com o da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, para nós não é um argumento válido. A importância da Comissão Nacional não está minimamente em causa, são duas figuras diferentes, com funções diferentes".

Sónia Rodrigues sublinha a importância de existir um Provedor para as crianças. "Quando foi agora a questão das situações em que houve dúvidas sobre o direito das crianças irem a casa no Natal face a esta questão da pandemia, ou por exemplo, quando foi a aplicação direta de orientações da DGS que eram referentes às crianças em acolhimento residencial, esta figura do Provedor da Criança seria alguém a quem um apelo direto poderia ser feito para que interviesse de uma forma muito concreta para que estas situações fossem resolvidas", explica.

"O Provedor da Criança pode arbitrar, pode dar opinião sobre casos concretos" 00:00 00:00

A presidente da associação AjudAjudar esclarece que "no fundo, o Provedor da Criança pode arbitrar, pode dar opinião sobre casos concretos como acontece com os outros provedores".

Sónia Rodrigues fica ainda mais preocupada porque a estratégia nacional dos direitos da criança para os próximos três anos, que já está publicada, não prevê a existência de um Provedor. A presidente da associação assegura que esta é uma luta firme e convicta e, por isso, não vai desistir.

"Continuaremos a trabalhar no sentido de sensibilizar as diferentes entidades públicas para que possam apadrinhar as causas que a AjudAjudar defende e portanto esta será uma causa que nós gostaríamos muito de ver o Senhor Presidente da República a apadrinhar, com certeza", sublinha.

Sónia Rodrigues diz que a associação continuará a trabalhar para "sensibilizar as diferentes entidades públicas" 00:00 00:00

"Sabemos que a abertura é grande e portanto pode ser que agora durante o seu segundo mandato possa realmente assumir esta luta pela criação do Provedor", refere.