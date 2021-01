Associação de Administradores Hospitalares diz que saúde já estava em rutura antes da segunda vaga

Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares © Filipa Bernardo/Global Imagens

O presidente da Associação de Administradores Hospitalares encara como "uma humilhação" a possibilidade de Portugal pedir profissionais ao estrangeiro. Alexandre Lourenço confessa ao jornal i que há dez anos já teve de prestar contas a outros países por causa do programa de ajustamento económico e financeiro, e voltar a fazê-lo agora é "humilhante".

Alexandre Lourenço pesa a decisão entre colocar em risco a vida dos portugueses e o país passar por uma situação menos enobrecedora, e conclui, ainda assim, que é preferível passar pela "humilhação" para poder salvar vidas.

O presidente da Associação de Administradores Hospitalares defende que os problemas não se resolvem com o transporte de doentes para o estrangeiro, pelo que o país necessita de recursos humanos - médicos e enfermeiros - que sejam disponibilizados para abrir hospitais de campanha. Alexandre Lourenço apresenta os números, em entrevista ao jornal i: há mil doentes com Covid-19, doentes moderados que podem deixar os hospitais para essas estruturas de retaguarda.

O representante dos administradores hospitalares aproveitou ainda para renovar a crítica ao Ministério da Saúde, por, segundo diz, não ter havido planeamento atempadamente, de forma a compreender os recursos de que o país dispunha para responder à pandemia, entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor privado e o setor social. Alexandre Lourenço garante que o SNS entrou em rutura ainda antes da segunda vaga, e que está mesmo em colapso desde abril. O país chegou a novembro com menos 120 mil doentes operados e dez milhões de consultas presenciais por recuperar.

Alexandre Lourenço admite que estava longe de imaginar o que aconteceu no Hospital Amadora-Sintra, com a sobrecarga na rede de oxigénio, e recomenda a todos os hospitais que verifiquem a capacidade que têm.

A contratação de médicos e enfermeiros na reforma, na reserva ou que sejam formados no estrangeiro é uma novidade do decreto presidencial que renova o estado de emergência e que será sujeito a aprovação no Parlamento esta tarde.

