Associação de Alojamento Local surpreendida com caso na Morais Soares

Mais de 100 pessoas infetadas no Hostel Aykibom

O presidente da associação de alojamento local em Portugal da acredita que o caso do Hostel na Rua Morais Soares em Lisboa é uma situação pontual. Eduardo Miranda conta que estranhou quando viu as noticias.

"É completamente pontual, não conheço mais nenhum caso deste género. Até ficamos na dúvida se se tratava de algum acordo pontual de refugiados com a Mesquita, ou se eram as antigas pensões onde viviam pessoas de forma permanente. Mas este é um caso pontual. O Alojamento local está vazio, a única exceção são turistas que ficaram retidos e decidiram ficar em Portugal durante a pandemia. Há alguns no Algarve, em Lisboa, outros optaram pelo interior. Mas tantos junto no mesmo espaço não, o único caso que tivemos conhecimento foi o caso do cruzeiro, mas tudo coordenado com as embaixadas e consulados, e foram duas, três semanas para esperar que os aviões estivessem disponíveis".

Eduardo Miranda diz que está a procurar mais esclarecimentos junto da câmara Municipal de Lisboa

"Estamos a tentar saber junto da Câmara o que se passou; se já era assim antes da pandemia, se foi um acordo devido a esta crise e é excecional. Não conseguimos obter informação diretamente, mas nunca ouvimos falar de casos como estes."

O presidente da associação de alojamento local em Portugal sublinha que em Portugal o AL só pode ter o máximo de nove quartos.

