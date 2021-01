Associação de Dirigentes Escolares diz que "decisão do Governo foi confiar nas escolas"

​​​​​​​​​​​​​​O presidente Associação Nacional de Dirigentes Escolares insistiu que a vacinação deve ser uma prioridade © Maria João Gala /Global Imagens

António Costa considera que a escola e o ensino presencial são essenciais para a aprendizagem, sublinhando que as vantagens superam largamente as desvantagens. Perante esta decisão, Manuel Pereira, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), conclui que o Governo dá uma prova de confiança aos estabelecimentos de ensino.

"Não obstante a situação brutal, em termos sanitários, que está a acontecer no país, que é grave, a decisão do Governo foi confiar nas escolas e garantir que se mantêm abertas. Isto é uma prova de confiança no trabalho fantástico que as escolas fizeram. É o assumir da convicção de que não há nada que possa substituir as aulas presenciais, com alunos e professores na sala de aula", explicou à TSF Manuel Pereira.

Presidente da ANDE diz que decisão do Governo é uma grande responsabilidade para docentes e não docentes 00:00 00:00

Quanto aos testes à Covid-19 em permanência que o primeiro-ministro promete, sem duvidar daquilo que afirma António Costa, Manuel Pereira lembra que essa promessa já foi feita e, até esta altura, ainda não aconteceu nada.

"Já ouvimos falar disso várias vezes, mas a verdade é que os processos nunca avançaram. Hoje estamos a 13 de janeiro, a situação da pandemia está como está e as escolas não foram tidas nem achadas nisso, não houve um processo de testagem antigénia dos trabalhadores da educação", afirmou o presidente da ANDE.



O presidente Associação Nacional de Dirigentes Escolares insistiu que a vacinação deve ser uma prioridade para as escolas.

"Não basta entregar o país às escolas, também é preciso dar aos profissionais da educação a segurança que precisam. Basta lembrar que, cada vez mais, a maior parte dos trabalhadores da educação, professores e mesmo assistentes operacionais, estão em grupos etários de mais de 50 anos e que, naturalmente, são pessoas de risco", acrescentou Manuel Pereira.

