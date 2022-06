Associação de Municípios propõe reunião extraordinária para debater descentralização

A presidente do conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro © José Sena Goulão/Lusa

O conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) decidiu esta segunda-feira propor a marcação de uma reunião extraordinária do conselho geral da organização, para discutir a descentralização, entre outros assuntos.

A presidente do conselho diretivo da ANMP, Luísa Salgueiro, disse aos jornalistas, na sede da associação, em Coimbra, que o pedido de agendamento da reunião do conselho geral vai ser enviado ao presidente do órgão entre congressos, Carlos Moedas, também presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Entre outros assuntos a debater, "dando continuidade ao deliberado" pelo conselho geral, em 4 de maio, pretende a direção de Luísa Salgueiro que seja efetuada uma "atualização das verbas e revisão de critérios relativamente à descentralização".