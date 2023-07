Associação de Professores de Matemática diz que resultados dos exames do 9.º ano "eram de esperar"

Os alunos do 9.º ano obtiveram este ano melhores resultados nas provas nacionais de Português, mas pioraram a Matemática © Paulo Novais/Lusa

O presidente da Associação de Professores de Matemática Joaquim Pinto disse esta terça-feira, à TSF, que os resultados dos exames de matemática do 9.º ano "eram de esperar" tendo em conta o contexto pandémico e as alterações do programa.

"Os alunos que fizeram [a prova de matemática] estiveram abrangidos pela pandemia e, mais do que isso, eles vêm com um programa com o prazo de vida terminado", afirmou Joaquim Pinto, considerando que os exames não deveriam ter deixado de ser de aferição já este ano.

"Até pelo menos termos estes alunos que entraram este ano letivo no 7.º ano chegassem ao 9.º e aí sim pudéssemos de facto ter exames que avaliassem um programa, umas aprendizagens essenciais que nós consideramos mais curtas que outras atuais exequíveis", sublinhou.

Além disso, o presidente da associação criticou IAVE por não ter informado antecipadamente os professores das escolas do novo modelo da prova, que este ano incluía 12 itens que contavam "obrigatoriamente para a classificação final".

"Não é referido a forma da identificação utilizada. Quem é que explica aos alunos que um asterisco significa que um item tem obrigatoriamente de ser resolvido? Estas mudanças devem ser acauteladas. E eu não acredito que haja nenhum professor em Portugal que vá todos os dias a página do IAVE ver se há novidades", afirmou.

Para Joaquim Pinto, a avaliação de conhecimentos a matemática atualmente "não leva os alunos a lado nenhum" com "exercícios atrás de exercícios".

"Ninguém vai pagar aos alunos para resolver problemas que já estão resolvidos. Pôr os alunos a pensar é aquilo que nós esperamos e sabemos que vai acontecer com as novas aprendizagens essenciais", concluiu.

Os alunos do 9.º ano obtiveram este ano melhores resultados nas provas nacionais de Português, mas pioraram os seus desempenhos no exame de Matemática, quando comparados com os colegas que os realizaram no ano passado.