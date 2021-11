Por Leonor Ferreira 28 Novembro, 2021 • 18:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Prémio Manuel António da Mota foi entregue à APAC Portugal - Associação de Proteção e Apoio ao Condenado.

Na cerimónia de entrega, que decorreu no Centro de Congressos da Alfandega, foram ainda distinguidas, com o segundo e terceiros lugares respetivamente, a Associação Portuguesa de Surf for Good e a AGA - Associação Geoparque de Arouca.

As restantes instituições finalistas receberam menções honrosas :Associação Bagos de Ouro; Ponto de Apoio à Vida - Associação de Solidariedade Social; O Fio de Ariana, Educação e Terapia; Cruz Vermelha Portuguesa - Tavira; Conselho Português para os Refugiados; Centro Paroquial de Seia e Associação Portuguesa contra a leucemia.

OUÇA AQUI AS REPORTAGENS

A Associação Proteção e Apoio ao Condenado, a APAC Portugal, concorreu a este prémio com o programa Reshape Ceramics. O projeto passa por através da cerâmica formar, capacitar e dar emprego às pessoas da comunidade prisional, como forma de transição para o mercado de trabalho.

A Associação Portuguesa de Surf For Good apresentou o Wave by Wave. Trata-se de uma intervenção terapêutica feita através do surf que tem como objetivo promover o bem-estar e a preservação da saúde mental de crianças e jovens prevenindo os comportamentos de risco.

A associação desenvolve o projeto em Cascais e Vila Nova de Gaia.

A AGA- Associação Geoparque Arouca apresentou o Programa Arouca Agrícola com o objetivo de estimular a produção e consumo de produtos locais. Entre os objetivos definidos está o combate ao abandono das terras, criação de postos de trabalho, aumentar a coesão territorial e combater a pobreza e exclusão social.

Na sua décima segunda edição, o Prémio Manuel António da Mota teve como objetivo distinguir organizações que que atuem no combate às consequências da crise pandémica nas áreas da luta contra a pobreza e exclusão social, saúde, educação, emprego, apoio à família, inovação e empreendedorismo social, inclusão e transição digital e tecnológica e transição climática.

Na edição de 2021, a cerimónia de entrega do galardão contou , entre outros, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ex-Presidente da República, Ramalho Eanes e com o professor e investigador ,Manuel Sobrinho Simões.