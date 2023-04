Associação Dunas Livres critica autarquia de Grândola e contesta construção de resort em área protegida

© Annette Monheim/Global Imagens (arquivo)

Por Guilherme de Sousa com Cristina Lai Men 11 Abril, 2023 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A associação Dunas Livres vai contestar em tribunal a decisão da Câmara de Grândola que declarou como interesse público a construção de um resort em Tróia. As obras tinham sido suspensas, depois da associação ter apresentado uma providência cautelar, que foi aceite pela justiça. Contudo, mas com a decisão da câmara da Grândola, as obras foram retomadas na semana passada.

À TSF, a presidente das Dunas Livres, Maria Santos, promete continuar a luta na justiça e acusa a autarquia de agir sem princípios. "Os nossos advogados tinham-nos avisado que isto era uma jogada da câmara de Grândola, mas ainda tínhamos esperanças que não fosse haver esta falta de princípio. Porque realmente, essa decisão agora não passa por uma juíza. As obras podem ser retomadas de imediato", lamenta.

"Vamos tentar contestar esta declaração. Temos todos os argumentos para contestá-la, em que há argumentos, todos eles, absurdos", critica.

A presidente da Dunas Livres garante que a construção da urbanização turística vai destruir um habitar raro e em risco de extinção. "O que está em causa ali naquele resort é a destruição de habitat protegidos e que vão ser completamente destruídos. A construção deste projeto turístico e imobiliário vai ser uma grande machada."

Além da ação em tribunal, os ambientalistas planeiam manifestar-se contra o novo resort em Tróia, numa manifestação no dia 25 de Abril.