Associação e Centro Hospitalar de Lisboa Central apelam à doação de leite materno

19 Maio, 2020

Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central apelaram esta terça-feira à doação de leite materno para garantir as necessidades dos bebés prematuros.

Para assinalar o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, que esta terça-feira se celebra, a XXS, o Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras e o Banco do Bebé juntaram-se à iniciativa do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) com o intuito de sensibilizar a população para a importância da doação do leite materno e agradecer a todas as dadoras.

Em comunicado, aquelas entidades lembram que o "leite humano é extremamente importante para os recém-nascidos, mas particularmente para os prematuros, contribuindo para a sua saúde a médio e longo prazo".

O objetivo, referem, é "chamar a atenção para a importância do leite materno para a saúde dos bebés prematuros, aumentando assim o número de dadoras e o volume de leite coletado para beneficiar os recém-nascidos internados nas Unidades de Neonatologia".

Na nota, lembram também que os bebés prematuros exigem cuidados redobrados, sendo que alguns pesam menos do que um pacote de arroz, com órgãos tão imaturos que quase se podem perder com um sopro".

"Doar leite aos bebés prematuros é mais do que doar um alimento, é contribuir para a sua sobrevivência com qualidade. Ser dadora é um ato de generosidade para com o seu próprio filho, mas também para com os bebés prematuros e os seus pais!", sublinham.

Para assinalar a efeméride, vai ser lançado hoje nas redes sociais da XXS um vídeo de agradecimento a mães e profissionais de saúde que têm possibilitado a viabilização do Banco do Leite Humano em Portugal.

No vídeo vão estar testemunhos das mães dos bebés prematuros recetores, dos profissionais de saúde, das organizações que apoiam esta causa, bem como das próprias dadoras.

De acordo com a nota, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central mantém em funcionamento um Banco de Leite Humano que, por ser o único em Portugal, tem capacidade insuficiente para garantir as necessidades de todos os bebés que nascem prematuros no nosso país.