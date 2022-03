Associação EntreMundos promove campanha de apoio a refugiados ucranianos

Por Cristina Lai Men com Clara Maria Oliveira 11 Março, 2022 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

A sede da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no Hospital de Santa Maria, é, até às 18h desta sexta-feira, o epicentro da campanha de angariação de medicamentos, primeiros socorros e material médico da Associação EntreMundos.

Em articulação com a Equipa da Madeira Emergência Médica, a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa e o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, o material será entregue aos militares na linha da frente e aos Hospitais na Ucrânia.

Em declarações à TSF, Eddy Martins, o coordenador-geral da feira solidária e um dos estudantes de medicina que vão partir, na próxima terça-feira para a ação humanitária na Polónia, mostra-se apto para a partida, porque "tentaram preparar o máximo possível" a missão, fazendo formações entre os voluntários.

Na viagem, vão nove elementos, entre enfermeiros, socorristas e também estudantes da faculdade de medicina.

"Esta gestão do ciclo de emoções, do projeto e da catástrofe em si e daquilo que está a acontecer no terreno é muito importante", explica o coordenador, porque "quanto mais preparados formos, mais úteis vamos ser".

Questionado sobre se estava preparado para ver o pior no terreno, o estudante de medicina diz que tem de "estar preparado para o que possa acontecer", enumerando situações como "os corredores humanitários e o recurso aos países circundantes à Ucrânia", como a Polónia, para onde se vão deslocar.

Ter receio, para Eddy Martins, é normal, "porque quem não tem receio não será consciencioso", mas "é ponderado e feito com coração" à causa.

A presidente da Associação EntreMundos, Dulce Machado, também fará parte da comitiva, além de outra voluntária. Depois, também seguirão mais autocarros, porque "a missão [da associação] é podermos trazer pessoas da Ucrânia" para Portugal.

Neste momento, a presidente desvenda que "entre 100 e 200 pessoas já querem vir, mas depois vamos ver quando chegarmos lá [à fronteira entre a Ucrânia e Polónia] se existem mais pessoas que possamos ajudar".

Um dos objetivos da associação é garantir habitação e emprego aos refugiados que viajam para Portugal. "Temos recebido bastantes contactos de pessoas que têm oferecido casa e trabalhos" e, depois disso, haverá "um acompanhamento da associação EntreMundos, do Alto Comissariado para as Migrações e do Ministério dos Negócios Estrangeiros", conclui.

Na sede da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no Hospital de Santa Maria, fazem falta pensos higiénicos, leite, comprimidos e material contra a Covid-19, como máscaras e luvas descartáveis.

