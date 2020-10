Associação Nacional de Freguesias pede orientação geral sobre cemitérios

© Rui Oliveira/Global Imagens

A Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) pede ao Governo uma orientação geral, igual para todos, no que diz respeito às romarias aos cemitérios, no dia de todos os santos e no dia de finados. Pelo menos 12 concelhos decidiram encerrar os cemitérios entre os dias 31 de Outubro e 2 de Novembro, para evitar grandes concentrações. A Conferência Episcopal fez um apelo para que os cemitérios permanecessem abertos. Perante esta incerteza, o presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, deixa um apelo.

"Tem de haver uma indicação do governo e esperamos que até quinta-feira no Conselho de Ministros possa surgir algo que possa normalizar esta situação", defende em entrevista à TSF.

Se não houver uma decisão do Governo, Jorge Veloso defende medidas para conter a aglomeração das famílias, sendo que o risco deverá ser maior nas zonas rurais. "É evidente que, nas zonas mais rurais, as pessoas estão habituadas, por vezes, a passar o dia inteiro no cemitério e é isso que nós temos de tentar combater", sustenta.

Do lado da Igreja Católica, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa continua a entender que o ideal era não encerrar os cemitérios.

"A esta distância, pensamos que é possível haver esse equilíbrio. Sem encerrar os cemitérios, procurar formas de proteger, como noutros espaços públicos, respeitando tudo o que está dito nas orientações de saúde e segurança, penso que é possível manter os cemitérios abertos", remata.

