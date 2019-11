Associação Protetora dos Diabéticos reclama novo inquérito nacional da doença

Esta quinta-feira é Dia Mundial da Diabetes © Carlos Santos/Global Imagens

A Associação Protetora dos Diabéticos reclama um novo inquérito nacional sobre a doença. No dia mundial dedicado à doença, o presidente da associação explica à TSF que o último estudo sobre a diabetes tem dez anos.

Estima-se que no país existam 1.300.000 diabéticos, mas José Manuel Boavida acredita que este número está muito aquém das métricas reais e atuais."Falamos de 40% de pessoas por diagnosticar. Esse número provavelmente, com o esforço dos últimos anos, já diminuiu, e era importante reconhecer qual é agora", esclarece o presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.

Em declarações à TSF, José Manuel Boavida refere que "precisamos de saber a evolução que a diabetes está a ter: se continua a aumentar, se tem tendência, como nalguns países desenvolvidos, para começar a estabilizar, mas a estes níveis muito elevados, ou se Portugal ainda poderá vir a triplicar nos próximos anos se nada fosse feito, de acordo com aquele estudo que a associação participou juntamente com o Instituto Ricardo Jorge".

A Associação Protetora dos Diabéticos quer ter uma maior participação no Programa Nacional da Diabetes, elaborado pela Direção-Geral da Saúde, e, de acordo com José Manuel Boavida, a experiência da instituição seria um contributo importante."O programa não pode ter só uma visão baseada nos profissionais de saúde e numa experiência essencialmente hospitalar; tem que ter uma experiência mais integrada, mais global, que é aquela que a associação tem vindo a construir ao longo dos seus mais de 90 anos de idade."

Neste sentido, o dirigente da associação aponta que "toda esta experiência deve ser aproveitada e utilizada para conseguir uma maior eficácia das políticas de saúde de combate à diabetes".

Um relatório da OCDE sobre saúde indica que Portugal é o país europeu com a taxa mais elevada de prevalência da doença. Na perspetiva de José Manuel Boavida, tal tem razão de ser. "Temos dois fatores: a questão do envelhecimento - Portugal pode vir a tornar-se o país da Europa onde as pessoas têm mais idade, e não esperaríamos que acontecesse -, e a obesidade", explica.

O presidente da associação elenca ainda outras razões: "Portugal tem uma taxa de obesidade, nomeadamente de obesidade infantil, que tem andado nos três primeiros lugares ao nível da Europa." José Manuel Boavida fala mesmo de uma "repentina passagem a um excesso de alimentos, com uma vida sedentária, juntamente com o envelhecimento da população, é uma mistura explosiva" que desagua neste resultado de prevalência da diabetes.

A cada oito segundos, a diabetes mata uma pessoa no mundo. Em Portugal, estima-se que a diabetes afete 13% da população, e há 44% que desconhece ter a doença. Todos os dias são diagnosticados perto de 200 novos casos.