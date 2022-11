Associação quer criar índice de limpeza das cidades

© Rui Oliveira/Global Imagens

Não há localidades pouco asseadas que sejam atrativas nem para quem lá mora, nem para visitantes. Mas é habitual ver lixo fora dos contentores e ruas sujas. A Associação de Limpeza Urbana (ALU) considera que ainda há autarquias que desvalorizam este problema e o deixam para segundo plano.

Por isso defende a criação de uma espécie de ranking das cidades mais limpas. "É um índice e a ideia não é ver qual a cidade mais limpa", garante o presidente da ALU. "É perceber as dificuldades que as cidades têm e, através desse índice, a pouco e pouco a Associação de Limpeza urbana poder ajudar para elas estarem iguais entre si, num ranking o mais acima possível", adianta Luís Almeida Capão. Para que todas se possam posicionar " na liga dos campeões da limpeza urbana".

Luís Capão considera que há cidades que "ainda não sabem a melhor forma de gerir a limpeza urbana". "Há ainda cidades que não fazem esse investimento e vão perdendo competitividade", aponta. " E há as que investem mas que não dispõem de um conhecimento sistematizado da melhor forma para o fazer", acrescenta. Luís Capão defende que a limpeza urbana é um ativo que tem impacto para atrair turismo e negócios e manter os habitantes felizes.

Conheça a proposta da Associação de Limpeza Urbana 00:00 00:00

Por esse motivo, no IV encontro de Limpeza urbana que decorre nos dias 3 e 4 de novembro em Loulé, a organização pretende debater técnicas e financiamentos para encontrar boas soluções para as localidades portuguesas. Um dos objetivos desta organização, que reúne autarquias e setor privado, é mostrar as melhores práticas realizadas no País e no estrangeiro.

A falta de limpeza e o lixo acumulado em Lisboa, é um dos temas que tem sido muito falado ultimamente, mas Luís Capão assegura que não é caso único. "É um mau cartão-de-visita mas é um problema transversal em muitas cidades em Portugal e fora do país", garante." As cidades têm capacidade para atrair visitante e novos moradores mas muitas vezes não têm capacidade para se adaptar a esses novos inquilinos", argumenta.

A Associação de Limpeza Urbanaque pretende lançar em 2023 a 1ª Edição do Prémio Cidade Mais. Um galardão com várias categorias que pretende distinguir pessoas ou organismos em áreas como a inovação, a cidadania, ou nas estratégias para a sustentabilidade.