Associação quer ginásios abertos no início de junho

Por Leonor Ferreira com Francisco Nascimento 19 Maio, 2020 • 21:23

A Associação de Ginásios e Academias de Portugal acredita que é possível reabrir os ginásios no dia 1 de junho. Depois de uma reunião com a Direção-Geral da Saúde (DGS), a associação ficou a conhecer as normas necessárias para a reabertura dos espaços.

O presidente da associação, José Carlos Reis, revela que já entregou formulou um documento com todas as medidas que o setor tem de assumir, e garante que os clubes estão preparados.

"Os ginásios têm softwares para o acesso dos clientes o que permite restrições nas entradas. Nas aulas de grupo, as pessoas têm de manter um distanciamento social, e as aulas tem de ser separadas por 15 minutos, para que se proceda ao arejamento dos espaços. As pessoas também não devem permanecer mais de uma hora nos ginásios", revela.

Para além destas medidas, as salas de exercício também têm de estar limitadas a metade da lotação máxima.

A associação, que representa mil e cem estruturas com 17 mil profissionais, admite que o setor está a passar por um momento dramático e já existem vários clubes à venda. "É uma situação muito complicada porque a maior parte dos clubes de fitness em Portugal são pequenas empresas, muitas delas de origem familiar, sem fundos maneios para aguentar uma situação delicada como esta", lamenta.

José Carlos Reis lembra que, apesar de as pessoas terem uma perspetiva oposta, o mercado do fitness não é suportado pelas grandes cadeias. "Em Portugal, cerca de 60 a 70 por cento do setor é de pequenas empresas".

Já a 16 de abril a associação apresentou ao secretário de Estado da Juventude e Desporto medidas para a reabertura dos ginásios. Um plano com garantias de gestão do espaço, distanciamento de segurança e medidas de higiene.

A DGS ainda não se comprometeu com uma data para a reabertura dos ginásios. Até ao final da semana vai ser elaborado um documento com as medidas necessárias para a reabertura dos espaços em segurança.

Os ginásios foram obrigados a encerrar com a declaração do estado de emergência.