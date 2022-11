Associação Reencontro vence Prémio Manuel António da Mota

Por Leonor Ferreira 27 Novembro, 2022 • 17:16 Partilhar este artigo Facebook

O projeto "Ser Criança" da Associação Reencontro é o grande vencedor da edição 13.ª do Prémio Manuel António da Mota.

Esta instituição apoia diariamente 300 crianças em Vila Nova de Tazem, no concelho de Gouveia, em áreas como terapia da fala, psicologia e motricidade nem sempre acessíveis no interior do país. As atividades da associação decorrem na sua sede, mas também em várias escolas da região.

Para a prossecução dos seus fins, a Reencontro procura desenvolver atividades nas áreas social, educativa e cultural, atuando junto de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade ou exclusão social. O projeto "Ser Criança", dirigido a crianças dos 3 aos 10 anos de idade, é um programa de intervenção comunitária e que consiste em três fases: diagnóstico, intervenção e desenvolvimento de competências.

O segundo classificado é o Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa que candidatou o projeto "Info.Cuidador" dirigido aos cuidadores dos concelhos de Tavira, Castro Marim, Alcoutim e Vila Real de Santo António.

Este apoio aos cuidadores é feito através de uma equipa que envolve um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista , terapeutas da fala e um assistente social.

Na terceira posição ficou a Associação Pão a Pão um organismo que promove a integração em Portugal de refugiados e imigrantes, vindos, sobretudo, do Médio Oriente. A PAP apresentou o "Mezze-Escola".

Trata-se de um projeto destinado a capacitar e empregar estes migrantes, dando-lhes formação na área de restauração e hotelaria através do restaurante Mezze, na freguesia de Arroios, em Lisboa ,e também na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

Como habitualmente, foram atribuídas menções honrosas aos outros sete finalistas: Aldeias Humanitár - Associação de Solidariedade Social; Associação Academia do Johnson Semedo, Câmara Municipal de Ílhavo, Centro de Solidariedade de Braga/Projeto Homem, Orquestra sem Fronteiras, VivaLabPorto e ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável.

A cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota decorreu hoje na Alfândega do Porto e contou com a presença do Presidente da República e da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Pode ouvir aqui as reportagens sobre os dez finalistas