Associações ambientalistas marcham para assinalar "negligência governamental" na gestão da água

© Foto de Anderson Rian na Unsplash

Por Maria Augusta Casaca 22 Março, 2023 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os organizadores pretendem chamar a atenção para aquilo que consideram ser "a negligência governamental na gestão dos recursos hídricos". "O ano passado verificou-se uma situação de crise hídrica extrema, em que houve populações que tiveram que ser abastecidas com a ajuda dos bombeiros, sentimos que o governo não cobre as necessidades das várias regiões do País", afirma Mariana Alves, uma das organizadoras.

O movimento fala em situações que depauperam os recursos hídricos do país, como a agricultura intensiva ou a mineração. "A 40 dias da aprovação do estudo de Impacto Ambiental da mineração a céu aberto no Norte do país, essa é uma das situações que nos preocupa", adianta. "Barroso é Património Mundial da Agricultura, é um dos poucos sítios onde há agricultura sustentável, e vamos ter a aprovação de uma mina que gasta num dia a mesma água que Montalegre em 5 meses", enfatiza, referindo-se à exploração de lítio.

Além da marcha marcada para esta quarta-feira, no sábado haverá outra iniciativa a que se juntarão vozes de vários movimentos ambientalistas do país.

Nesta quarta-feira, a manifestação começa em frente à Assembleia da República, com a atuação do Coro dos Anjos, com música tradicional, seguida de uma marcha até ao Rio Tejo. No próximo sábado, dia 25 de março, o mesmo movimento concentra-se junto à fonte do Parque Eduardo VII e desloca-se até à fonte do Rossio, onde haverá performances e intervenções de artistas, com uma concentração final na Praça do Comércio.

A convocatória conta com a subscrição de inúmeros movimentos e associações, incluindo a Quercus, Tamera - centro internacional de pesquisa para a Paz, Movimento Alentejo Vivo, SOS Rio Mira, Dunas Livres, Reflorestar Portugal, Associação Zero Waste Lab, o Grupo de Preservação da Serra da Argemela, a Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, Tribute Earth, Music Declares Emergency, Extinction Rebellion, Chaves Comunitária, Alma Gaia - Psicoterapia, Natureza, & Comunidade, entre outros.