Assunção Cristas abandona reunião da Câmara de Lisboa e fica de quarentena

A ex-líder do CDS Assunção Cristas vai ficar de quarentena, depois de saber que um amigo com quem jantou no último fim de semana está infetado com o novo coronavírus, avança o Observador.

De acordo com o Observador, Assunção Cristas abandonou esta manhã uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa assim que soube que o amigo está infetado.

Os restantes vereadores e autarcas que estavam na reunião mudaram de sala para continuarem os trabalhos, e a sala onde estavam vai ser imediatamente desinfetada, adianta o jornal online.