AstraZeneca para maiores de 60, vacinação nas escolas adiada e outros destaques na TSF

© Lusa

Por TSF 08 Abril, 2021 • 21:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de vários países terem decidido impor limites etários à vacina da AstraZeneca, as autoridades nacionais foram pelo mesmo caminho. Ao final da tarde, numa conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde anunciou que a vacina produzida em Oxford será recomendada para pessoas acima de 60 anos.

A decisão tomada em conjunto com o Infarmed obriga a adiar a vacinação dos professores e funcionários das escolas durante uma semana. Foi o que disse, na mesma conferência de imprensa, o coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Melo.

Com o país em fase de desconfinamento, o Governo deixa um aviso. Em caso incumprimento das medidas definidas pelo estado de emergência, as autoridades podem encerrar as esplanadas.

No Parlamento, PS e Bloco de Esquerda acusaram o PSD de "contradição", por querer alargar agora os motivos de substituição dos deputados, questionando se o "farol" dos sociais-democratas é o líder do Chega, André Ventura.

O mês de abril é tempo de entregar o IRS. Milhares de portugueses já o fizeram e o Governo garante que os reembolsos devem começar já no final da próxima semana.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19