Atacante ao Centro Ismaelita fica em prisão preventiva

O ataque aconteceu a 28 de março © António Cotrim/Lusa

Por TSF 12 Abril, 2023 • 23:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O homem que matou duas pessoas no Centro Ismaelita em Lisboa vai ficar em prisão preventiva. A decisão do juiz do Tribunal Central de Investigação Criminal foi decretada esta quarta-feira.

A notícia é avançada pela SIC Notícias e pela CNN Portugal. Abdul Bashir fica assim a cumprir a medida de coação no Hospital Prisional de Caxias.

Em março, o atacante matou duas mulheres no Centro Ismaelita de Lisboa, onde recebia assistência. Abdul Bashir está em Portugal com o estatuto de refugiado, depois de ter saído do Afeganistão e não estava sinalizado pelas autoridades.

A Polícia Judiciária descartou a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista, remetendo as causas para crime normal e um possível surto psicótico.