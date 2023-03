Por Cristina Lai Men com Cátia Carmo 28 Março, 2023 • 13:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia, lembrou que Portugal tem relações diplomáticas com a comunidade ismaelita.

"Em primeiro lugar gostaria de apresentar as minhas condolências às vítimas, aos familiares das vítimas, às suas famílias e à própria comunidade ismaelita, que é uma comunidade de paz que conheço bem. Há um aspeto que não tem sido referido e que me preocupa: a comunidade ismaelita tem relações diplomáticas com Portugal. Aliás, Portugal tem relações diplomáticas com duas religiosas internacionais, a Santa Sé e o Imamat Ismaili, que é uma comunidade internacional muçulmana ismaelita. Isso também, num certo sentido, agrava este problema, que é grave", explicou Jorge Bacelar Gouveia.

Ouça as declarações do presidente do OSCOT à TSF 00:00 00:00

Agora espera que seja apenas um ato isolado, sem repercussões, e que não conduza a um conflito internacional.

"É verdade que Portugal, no seu passado histórico, teve uma presença islâmica e isso não pode ser esquecido do ponto de vista da prevenção e do estudo dos cenários hipotéticos e futuros - que se espera que não se concretizem - de disrupção deste tipo de atentados de natureza religiosa radicalizada jihadista. Daquilo que se sabe até ao momento, este atentado não terá essas características. Dá ideia de ser um ato isolado, o agressor é afegão, segundo percebi. Vamos esperar que seja uma coisa isolada, apenas uma questão pessoal e que não tenha qualquer repercussão do ponto de vista do ódio a uma convenção religiosa em particular e sobretudo que não implique um conflito internacional diplomático. Portugal tem obrigação de manter a segurança das instituições internacionais com as quais tem relações diplomáticas", acrescentou o presidente do OSCOT.

Duas pessoas morreram esta terça-feira de manhã no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca e o suspeito foi detido. A situação está atualmente controlada.