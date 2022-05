Ataque com faca na Noruega, Espanha é o país com mais casos de varíola dos macacos e outros destaques TSF

Na Noruega, pelo menos três pessoas ficaram feridas após terem sido esfaqueadas num ataque em Numedal © Lise Aserud/EPA

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta sexta-feira em Varsóvia que Portugal está em condições de contribuir para a autonomia energética da Europa, libertando-a da atual dependência do gás russo, através de fornecimento de gás e hidrogénio. Além disso, o governante anunciou uma ajuda de cerca de 50 milhões de euros à Polónia, para ajudar no acolhimento de refugiados ucranianos.

Para Costa, a unidade na União Europeia é essencial neste momento. Por isso adiantou que falará com o Presidente ucraniano sobre a importância de definir um estatuto especial para um caminho pragmático e progressivo de integração europeia da Ucrânia.

Já Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que a Rússia "não foi muito drástica" relativamente às sanções que aplicou a Portugal. Para o Presidente da República, a expulsão de cinco funcionários diplomáticos portugueses em Moscovo poderá estar relacionada com o facto de o secretário-geral da ONU ser, precisamente, um português.

Faltam menos de duas horas para Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia, chegar a Kiev. Ao todo foram 20 horas dentro de um autocarro que vinha absolutamente lotado, principalmente com "mulheres e crianças". Regressam a casa depois de dias ou semanas fora da Ucrânia.

Na Noruega, pelo menos três pessoas ficaram feridas após terem sido esfaqueadas num ataque em Numedal, no sudeste do país, avançam as agências de notícias internacionais. De acordo com a polícia norueguesa, um dos feridos está em estado grave. O ataque terá surgido na sequência de uma investigação de violência doméstica.

Em entrevista à TSF e ao DN, o chefe do Estado-Maior da Armada desvaloriza as polémicas no início do mandato, promete mais eficiência e garante que a Marinha está à altura dos desafios do futuro. No dia da Marinha, Henrique Gouveia e Melo explica porque é contra o Serviço Militar Obrigatório e porque Portugal tem de aproveitar e valorizar a aposta no mar.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou uma norma de combate à Covid-19 e, agora, os utentes de estabelecimentos termais maiores de 10 anos têm de usar máscaras em todos os espaços, só a podendo remover quando estiverem no gabinete de consulta ou no decorrer dos tratamentos.

A propósito da discussão em torno do eventual regresso do uso obrigatório de máscara por causa da Covid-19, o Presidente da República defendeu que o mais importante são "respostas pela positiva" como o aumento da vacinação.

Nos subúrbios de Durban, na África do Sul, o Tribunal de Verulam encerrou oficialmente o processo de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro, encontrado morto na prisão há uma semana.

Em Espanha subiu para 30 o número total de casos confirmados de varíola dos macacos. O Ministério espanhol da Saúde, citado pelo diário El País, referiu que mais 23 pessoas deram positivo para o vírus monkeypox, o que faz com que Espanha se torne no país com mais casos confirmados da doença.