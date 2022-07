Ataque em Chicago faz várias vítimas, ainda Marcelo e Bolsonaro e outros destaques TSF

© Andri Tambunan/AFP

Um tiroteio num desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos da América em Highland Park, subúrbio a 40 quilómetros do centro da cidade de Chicago, fez seis mortos e 31 feridos, confirmaram as autoridades esta segunda-feira. O atirador está em fuga e é descrito pela polícia como um jovem entre os 18 e os 20 anos, com cabelo preto comprido e que usava uma t-shirt branca. No local foi recuperada uma arma de fogo e as autoridades aconselharam as pessoas a permanecerem em casa.

"Deus escreve direito por linhas tortas e ali uma linha tortinha deu a escrever muita coisa direita". A frase, por si só, é o balanço perfeito da visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil e foi proferida pelo próprio antes de regressar a Lisboa e referindo-se, claro está, à polémica do não-encontro com Jair Bolsonaro.

Foi um Marcelo Rebelo de Sousa bem-disposto aquele que apareceu na receção à comunidade portuguesa, em São Paulo. À hora em que devia estar a ir para Brasília, estava a falar de quão boas são as relações entre os dois países e a todos os níveis: entre povos, autarcas, empresas, universidades e até governos.

Depois de um fim de semana com vários cancelamentos, a presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, reconheceu que a companhia aérea não "está a oferecer o serviço de excelência" que planeou. Numa mensagem dirigida aos clientes, a gestora deu conta das dificuldades sentidas pela transportadora nos últimos tempos, avisando que os constrangimentos irão manter-se, mas que fará "melhor para voltar a proporcionar" qualidade, pontualidade e confiança.

Antes de se pronunciar sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, o novo líder do PSD quer ouvir primeiro os órgãos do partido e só depois reunirá com o Governo. Questionado sobre o assunto pelos jornalistas, durante a visita a Pedrógão Grande, Luís Montenegro disse que os social-democratas estão "muito serenos relativamente ao que o país precisa do ponto de vista estratégico", mas querem, primeiro, articular posições para que todos falem "a uma só voz".

A Câmara de Lisboa abandonou o projeto da Feira Popular e o presidente da Junta de Carnide veio alertar para o estado de abandono dos terrenos destinados pelo anterior executivo camarário lisboeta à Feira, onde o novo presidente da Câmara quer construir em alternativa um parque verde.

Há processos básicos da natureza que a determinam e alguns deles não têm grandes variações ao longo do tempo. Um exemplo é o anticiclone dos Açores. No entanto, um estudo mostra que, nos invernos das últimas décadas, o anticiclone está maior e mais intenso.

Em Aveiro, a Universidade suspendeu temporariamente um docente daquela instituição acusado de ter feito comentários homofóbicos na sua página da rede social Facebook. O reitor, Paulo Jorge Ferreira, esclareceu que a suspensão temporária foi determinada esta manhã, na sequência de um processo disciplinar instaurado na sexta-feira contra o professor de Física Paulo Lopes.

Já no Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, o presidente rejeita que exista uma "cultura de sobrevivência" na instituição, tal com tinha alertado à TSF, na semana passada, o presidente da associação de estudantes. Rogério Colaço, além de afirmar "que [esse cenário] não corresponde à realidade, acrescenta que "o Técnico é uma escola exigente" e "sempre foi".