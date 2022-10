Ataque em escola na Tailândia, previsão da inflação revista em alta e outros destaques TSF

O tiroteio causou pelo menos 31 mortos © Diego Azubel/EPA (arquivo)

Um tiroteio num centro pré-escolar numa zona rural do nordeste da Tailândia causou pelo menos 31 mortos. De acordo com um comunicado da polícia tailandesa, citado pela imprensa internacional, há pelo menos 23 crianças entre os mortos. Há ainda, pelo menos, 12 feridos.

No que toca à inflação, o "Boletim Económico" de outubro, publicado esta quinta-feira, mostra uma diferença de mais 1,9 pontos percentuais para a estimativa da inflação no final deste ano de 2022.

Entre as propostas para o Orçamento do Estado de 2023, o PSD retoma a proposta de atualização, agora de 7,4%, dos escalões de IRS e do Indexante dos Apoios Sociais. Como prometido, entre as medidas que vão ser apresentadas, e a que a TSF teve acesso, avança a taxa única de IRS de 15% até aos 35 anos, exceto nos rendimentos mais elevados.

Segundo um estudo analisou durante uma década o peso das hospitalizações e da mortalidade provocada pela gripe, os casos de internamentos por gripe em Portugal estão subnotificados, assim como as mortes causadas pela doença.

Sobre a Covid-19 em Portugal, o valor médio do índice de transmissibilidade (Rt) baixou para os 0,98, com uma média de 2644 novos casos por dia, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Nos EUA, os serviços secretos acreditam que elementos do Governo ucraniano foram responsáveis pelo atentado que, em agosto, matou a comentadora política Daria Dugina, filha do ideólogo russo Alexander Dugin, perto de Moscovo.

Já pela Ucrânia, pelo menos duas pessoas morreram esta manhã na sequência de ataques russos com mísseis numa zona residencial nos arredores de Zaporijia. Segundo o governador regional, há cinco pessoas entre os escombros dos edifícios, estando em curso uma operação de resgate.

Setembro foi o quarto mês mais quente de sempre no mundo, a par com 2016, revela esta quinta-feira Sistema Copernicus, o projeto da Comissão Europeia de monitorização das temperaturas a nível global.