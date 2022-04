Hospital Garcia de Orta alvo de ataque informático

É a segunda vez que o hospital é alvo de um ciberataque © Carlos Pimentel/Global Imagens

Por Rui Carvalho Araújo 26 Abril, 2022 • 11:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, foi alvo de um ciberataque durante a madrugada desta terça-feira. A informação foi confirmada à TSF por fonte do hospital, que adianta que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estão a analisar a extensão e as consequências do ataque.

A unidade de saúde promete esclarecimentos para mais tarde. A instituição ativou o plano de contingência, já que o hospital está a funcionar com alguns constrangimentos.

Em 2016, o Garcia de Orta também foi alvo de um ataque informático. Nessa ocasião, foi atingido o sistema onde são guardadas imagens obtidas em exames médicos, como radiografias ou TAC, mas a unidade garante que não foram roubados registos de doentes.