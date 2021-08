Ataques no aeroporto de Cabul, grupos da Champions complicados e outros destaques TSF

Pelo menos 60 mortos, incluindo crianças, e 140 feridos nas explosões em Cabul © Akhter Gulfam/EPA

Pelo menos 60 mortos, incluindo crianças, e 140 feridos nas explosões em Cabul, avança o canal de televisão britânico BBC. O Pentágono confirmou na tarde desta quinta-feira que ocorreu uma explosão perto do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, confirmando depois uma segunda explosão. Mais tarde, a Turquia e a televisão norte-americana Fox News avançaram que tinha ocorrido uma segunda explosão nas imediações do aeroporto Hamid Karzai. À TSF, o Ministério da Defesa português afirma que os quatro militares portugueses destacados no Afeganistão estão bem.

Além das explosões foram disparados tiros contra um avião militar italiano que deixava Cabul, no Afeganistão, afirmou fonte ligada ao Ministério da Defesa de Itália.

Portugal tem capacidade para receber no imediato mais de 300 cidadãos afegãos, além de 840 famílias já se terem mostrado disponíveis para os acolher, divulgou o Governo.

Sporting, FC Porto e Benfica ficaram a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Alvalade foi a primeira a conhecer todos os adversários. Ficará no Grupo C com Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas.

Entre os premiados na cerimónia esteve um português. Rúben Dias foi distinguido pela UEFA como melhor defesa do ano. Já o prémio de melhor jogador foi para o italiano Jorginho, do Chelsea.

Na seleção, o selecionador português de futebol, Fernando Santos, afirmou que o estreante em convocatórias Otávio "tem características que podem vir a ser úteis à seleção" e abriu a porta a uma futura chamada do também luso-brasileiro Matheus Nunes.

O PAN contesta a homenagem que vai ser feita a João Moura durante um a tourada no Campo Pequeno, em Lisboa. O cavaleiro tauromáquico aguarda julgamento acusado da alegada prática de vários crimes de maus tratos a animais, depois de, no ano passado, terem sido encontrados na sua herdade, em Monforte, 18 cães da raça galgo com sinais graves de subnutrição. A porta-voz do Partido Pessoas, Animais e Natureza, para além de contestar a realização das touradas, reage com "estupefação" à homenagem que considera "inadmissível".

Vinte e três concelhos nunca mudaram de cor política nas 12 eleições autárquicas que se realizaram entre 1976 e 2017, segundo uma análise da Marktest, que indica também que o PS é o partido com mais concelhos fiéis.

O Ministério da Justiça adianta que já foram reabertos 22 balcões. De acordo com os dados avançados pela tutela à TSF, até final da próxima semana prevê-se um total de 41 balcões abertos (mais 19 do que os reabertos até agora).