Governo quer formar quase 10 mil peritos em cibersegurança até 2026

Por Rute Fonseca 06 Junho, 2022 • 09:57

"Os ataques passam-se ao segundo e não basta ter tecnologia que nos defenda, as pessoas também têm que estar preparadas. "O alerta é do secretário de estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, que afirma que o Estado está atento e nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito trabalho para combater este problema. Mas Mário Campolargo diz que é preciso que todos tenham consciência desta realidade.

"É preciso ter a consciência coletiva de que os ataques acontecem ao minuto, ao segundo e precisamos ter tecnologia que nos defenda, mas também precisamos ter as pessoas devidamente preparadas, por exemplo, para os ataques de phishing, terem consciência dos riscos que correm assim como as empresas que representam. A literacia digital tem estes componentes mais básicos, garantem que todos podem compreender o que é ciberespaço, mas é preciso esforços mais concretos e o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito esse esforço para as pessoas terem uma competência digital básica e investir na parte da cibersegurança".

Mário Campolargo lamenta a falta de literacia digital em Portugal 00:00 00:00

Quanto à falta de peritos em cibersegurança, o governo prepara-se para avançar com a C-Academy, um projeto com verbas do PRR e que nos próximos quatro anos deverá formar cerca de 10 mil especialistas nesta área. "Estamos a estabelecer um memorando com as universidades, no sentido de criar toda uma serie de novos cursos de formação avançada que visa criar um conjunto de novos especialistas em cibersegurança. Até ao primeiro trimestre de 2026, com mais 400 ações de formação específica, atingiremos cerca de 9800 formandos, de forma a funcionarem como uma linha de defesa das nossas empresas para os ciberataques."

Mário Campolargo explica os objetivos da C-Academy 00:00 00:00

Amanhã arranca a 7.ª edição dos C-Days, uma conferência organizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança e que este ano tem como tema "Apostar na Prevenção".

O secretário de estado da Digitalização e da Modernização Administrativa diz que o objetivo "é chamar a atenção para a importância de estar preparado, sabemos que em muitas empresas não há pessoas com capacidade para fazer esta defesa. Sabemos que há uma escassez de técnicos formados nesta área".

A conferência sobre Cibersegurança, C-Days, realiza-se de 7 a 9 de junho, no Centro de Congressos do Estoril e tem como tema: "Apostar na Prevenção".