"Até António Costa ainda fala de Odiáxere." Habitantes lamentam má fama após surto de Covid-19

Por Maria Augusta Casaca 07 Dezembro, 2020 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Antes de junho deste ano, a vila de Odiáxere era uma como tantas outras no país. Pouco conhecida e sem que dela saísse notícia. Agora, os habitantes lamentam que só se ouça a referência a Odiáxere pela negativa.

"Em todo o lado há surtos maiores do que o que houve em Odiáxere e só se ouve falar deste", diz Lénia Maximino. Tem um snack-bar à beira da Estrada Nacional 125 e desgosta-a ouvir os governantes apontarem o dedo à localidade. "Até o primeiro-ministro, o António Costa, falou de Odiáxere quando anunciou as últimas medidas."

Ouça aqui a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

No clube desportivo onde se realizou a festa de aniversário que resultou num surto que infetou cerca de 120 pessoas, a revolta é ainda maior. Funcionários e dirigentes do clube lembram que alugaram a sala apenas para 20 pessoas e, quando se aperceberam que estavam presentes muito mais do que esse número, chamaram a GNR. No entanto, não tardaram as consequências.

Uma funcionária do Clube Desportivo de Odiáxere lembra que, na altura, se ouviram mentiras - "que tínhamos até alugado barris de cerveja e contratado cozinheiros" - e houve muitos dedos apontados. "As pessoas tinham medo de vir aqui, éramos olhados de lado, funcionários do clube foram barrados à entrada da mercearia do povo. A maldade das pessoas atingiu o limite dos limites", lamenta Sónia Reis.

Segundo esta, a própria presidente do Clube, que era número dois na junta de freguesia, eleita pelo PS, viu-se pressionada pelo partido para abdicar do cargo. "Acho triste pelo trabalho que ela já efetuou na vila." A pedido da junta de freguesia, nesta pandemia, a instituição confecionou refeições para ajudar as pessoas mais necessitadas.

Passados seis meses do surto, o Clube Desportivo de Odiáxere ainda é alvo de curiosidade. Recentemente, conta a funcionária, duas pessoas do Norte do País quiseram saber se tinha sido ali que começara o surto de Covid. "Respondi que sim, que mantínhamos o corona enjaulado no salão de festas e que faríamos visitas guiadas das 14h às 18h da tarde, com direito a uma fotografia". Em Odiáxere, utiliza-se a ironia para lidar com uma situação que ainda hoje é uma ferida aberta num clube que completa este ano 40 anos de existência.



Questionada sobre o assunto a Procuradora Geral da República disse á TSF que "o inquérito encontra-se em investigação e não tem arguidos constituídos". Segundo a PGR estão ainda em curso diligências de recolha de prova, tendo sido já realizadas mais duas dezenas de inquirições.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

*notícia atualizada Às 09h50