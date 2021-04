© Roberto Dores/TSF

"Quanto mais rápido nos vacinarmos, mais depressa vamos conquistar a imunidade de grupo na comunidade escolar". A convicção transmitida à TSF por uma das professoras que esta manhã compareceu no Centro Comunitário de Campo Maior, para tomar a primeira dose da vacina, era transversal aos 146 colegas que também foram inoculados este sábado.



A docente admitia que, apesar de já ter garantido a primeira dose da vacina, os próximos tempos ainda vão estar distantes da desejável normalidade, mas acredita que as boas notícias estão a caminho. "Até final do ano espero voltar a dar aulas sem máscara", comentava, já depois de ter sido vacinada e cumprido cerca de meia hora na sala de recobro. "Estou tranquilíssima", assumia.



O Agrupamento de Escolas de Campo Maior teve a particularidade de ter sido o primeiro do país a ver as aulas interrompidas perante o drástico aumento do número de casos positivos de covid-19. Estávamos em meados de janeiro. Desde início da anemia o concelho chegou aos 641 infetados, mas hoje os dados são bem mais otimistas.



Há nove dias consecutivos que Campo Maior não tem casos ativos, o que, a juntar ao facto da comunidade escolar estar a ser vacinada, lança sinais de esperança na vila. "Isto será mais um passo no retorno àquilo que é a normalidade que já esquecemos e que perdemos há um ano", sublinhava, confiante, Jaime Carmona, diretor do Agrupamento de Escolas de Campo Maior, para quem espreitam novos tempos com o regresso dos alunos à escola esta segunda-feira.



"Os alunos precisam da escola presencial, porque é essencial. É uma escola de afetos, de carinho, de aprendizagens. A escola à distância tem os seus os obstáculos", justificava o diretor, revelando que todas as medidas de segurança serão mantidas "mas a confiança será maior".



De resto, era este o sentimento que se repartia pela sala de espera, onde os profissionais do ensino campo-maiorense iam chegando à hora marcada num curioso ambiente em que praticamente todos se conheciam pelo nome, consequência do meio pequeno que caracteriza a vila alentejana. Depois de inoculados, os profissionais passavam para a sala de recobro, onde aguardavam entre 20 a 30 minutos, antes de regressarem a casa.



Não houve registo de algum professor ter faltado à chamada, segundo revelou a enfermeira responsável pela vacinação, Liliana Pereira, assumindo que o processo decorreu "dentro do que estava planeado", admitindo ainda que o facto de as convocatórias terem sido feitas a nível central facilitou o trabalho aos profissionais de saúde.



"Quando somos nós a ter que convocar os utentes é mais trabalhoso e demorado", admitia, congratulando-se pelo facto dos professores "terem respondido positivamente" e nos horários estabelecidos no plano, o que permitiu vacinar todos os profissionais até às 12h30.

