Atentado travado em Lisboa. Detido é português, alerta foi do FBI e estava planeado para esta sexta-feira

O atentado que a Polícia Judiciária (PJ) conseguiu evitar resultou de um alerta dado pelo FBI. De acordo com uma fonte ligada ao processo, citada pela Lusa, o detido de 18 anos tem nacionalidade portuguesa e que o ataque estava previsto para esta sexta-feira.

No entanto, a fonte adiantou que seria um atentado a título individual e não teria por detrás a ação de um grupo.

Referiu ainda que relativamente a esta cooperação entre as polícias dos vários países no combate ao terrorismo tem levado os Estados Unidos, na sequência dos atentados do 11 de setembro de 2001, a "fazerem um varrimento regular transversal da dark net e de sites considerados perigosos, o que tem permitido antecipar atentados terroristas".

Em comunicado, a PJ diz que a investigação levou à detenção do homem de 18 anos foi desencadeada "por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa".