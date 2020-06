Atividade hospitalar não urgente em Lisboa e Vale do Tejo retomada na próxima semana

A ministra da Saúde, Marta Temido © LUSA

A atividade hospitalar na região de Lisboa e Vale do Tejo está estável e deverá ser retomada na próxima semana, apesar de haver entre 200 e300 novos casos de covid-19 diários, disse esta segunda-feira a ministra da Saúde.

"Resulta da observação dos números de atendimento na área dedicada à doença covid-19 dos cuidados de saúde primários e do número de internamentos por covid-19 nas áreas hospitalares destas regiões mais afetadas que a utilização dos mesmos se mantém estável com tendência decrescente. A manter-se este contexto será possível retomar a atividade suspensa no início da próxima semana, o que se antevê e se deseja", afirmou Marta Temido na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da pandemia em Portugal.

Segundo a ministra, a atividade hospitalar não urgente nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente nos hospitais de Lisboa, Amadora e Loures, será retomada, "apesar dos números dos novos casos se manterem persistentemente nos 200/300 novos casos por dia".

A decisão de suspender a atividade não urgente nos hospitais foi tomada em função "da incerteza" quanto à evolução da situação de contágio na região de Lisboa e Vale do Tejo.

As unidades de saúde que viram suspensos os serviços não urgentes são os centros hospitalares em Lisboa Norte, Lisboa central e Lisboa ocidental, o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, e os hospitais de Cascais e de Loures.

Outro dos indicadores utilizados para avaliar a situação epidemiológica destacados hoje por Marta Temido foi a diminuição do número de mortes por covid-19 que se tem registado, estando atualmente a taxa de letalidade global fixada nos 4,2%.

"A média semanal de óbitos tem vindo a cair. Foi de 5,4 por dia na última semana, de 10 na penúltima semana e de 12 na antepenúltima depois de números incomparavelmente superiores nas semanas anteriores", revelou.

A ministra indicou também que, tendo em conta a incidência acumulada de novos casos por 100 mil habitantes, Portugal está em 9º lugar, e, considerando os óbitos reportados por 100 mil habitantes, o país está em 10º lugar

Marta Temido quis deixar uma "mensagem muito clara" numa fase em que persistem casos de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, frisando que Portugal, os portugueses e o Serviço Nacional de Saúde têm tido um desempenho encorajador no combate contra a pandemia, dando como exemplo os novos casos registados em outros países, nomeadamente no Reino Unido com 1.514 novos casos de contágio, a Suécia com 769, a França com 407, a Espanha com 323 e a Itália com mais 338.

"Em síntese, este não é o momento para esmorecer, é um momento de resistir e de continuar a trabalhar e vencer em definitivo esta luta pela supressão da doença em Lisboa e Vale do Tejo", apelou.

Foi também anunciado que a conferência de imprensa, até aqui diária, sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal passará a realizar-se três vezes por semana.

Portugal regista 1.520 mortes relacionadas com a covid-19, mais três do que no domingo, e 37.036 infetados, mais 346, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.517 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,2%. Já os casos de infeção subiram 0,9%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 15.128 casos confirmados, mais 300 do que os 14.828 registados no domingo.

