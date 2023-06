Atividade letiva suspensa na ilha da Madeira na terça-feira devido à depressão Óscar

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O Governo da Madeira decidiu suspender a atividade letiva em todas as escolas da ilha na terça-feira, devido ao mau tempo que está a afetar o arquipélago, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Educação informa que a decisão de "suspender a atividade letiva em todas as escolas e em todos níveis de ensino na ilha da Madeira" decorre da atualização das previsões meteorológicas relativas à passagem da depressão Óscar pelo arquipélago, com indicação de um período crítico entre as 06h00 e as 09h00 de terça-feira.

Na nota, a Secretaria Regional adianta ainda que o regresso à atividade letiva normal acontecerá na quarta-feira (7 de junho).

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão segunda e terça-feira sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até às 15:00 de terça-feira.

O mau tempo está a condicionar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, que já ativou o plano de contingência, havendo registo de 28 voos cancelados e 12 divergidos.

O Serviço Regional de Proteção Civil e os serviços de proteção civil municipais mobilizaram equipas de prevenção e todos os percursos pedestres recomendados nas serras da Madeira foram encerrados, mas não há registo de ocorrência consideradas graves.

O Serviço Municipal de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, indicou, em comunicado, que seu dispositivo no terreno é composto por mais de 20 operacionais, referindo "algumas ocorrências", nomeadamente derrocadas nos sítios da Fajã das Galinhas, cujo acesso está encerrado, do Foro e da Corrida, nas zonas altas.

A Câmara do Funchal também já anunciou que os serviços administrativos do município, museus, espaços culturais, recreativos e desportivos vão estar encerrados na terça-feira para reduzir a circulação de pessoas no concelho.

Em comunicado, o município indicou que até ao momento o serviço de Proteção Civil registou 15 ocorrências no concelho.