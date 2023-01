Atividade na reabilitação urbana cai 3,4% em dezembro mas recupera face a novembro

Os dados são relativos ao inquérito mensal da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 23 Janeiro, 2023 • 19:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O nível de atividade na reabilitação urbana caiu 3,4% em dezembro, em termos homólogos, mas recuperou face ao mês anterior, de acordo com o inquérito mensal da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), esta segunda-feira divulgado.

"No mês de dezembro de 2022, tendo em consideração os dados obtidos no inquérito mensal à Reabilitação Urbana realizado pela AICCOPN aos empresários do setor que atuam neste segmento de mercado, observa-se uma redução menos intensa, em termos homólogos, do índice que mede o nível de atividade, apurando-se uma variação de -3,4 % (foi de -6% em novembro e de -10,4% em outubro)", informou a associação, em comunicado.

Já na carteira de encomendas, verificou-se uma descida de 6,2%, face a igual período do ano anterior, o que traduz uma melhoria face à variação de -6,7% apurada no mês anterior.

Relativamente ao indicador que estima a produção contratada em meses, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, observou-se uma diminuição, tendo-se fixado em 8,7 meses, em dezembro.