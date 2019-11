"São cíclicos." Atividade sísmica no Faial com ligeiro aumento

© DR

A zona oeste do Faial está a registar desde domingo "um ligeiro incremento" da atividade sísmica, com todos os eventos "com epicentro no mar", disse à Lusa Rui Marques, presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Rui Marques esclareceu que estes incrementos "na zona oeste do Faial são cíclicos", salientando que os sismos que têm sido sentidos "têm todos epicentro no mar".

De acordo com o responsável do CIVISA, o mais recente sismo foi sentido esta quarta-feira às 00h25 dos Açores com magnitude 3,9 (Richter) e com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) na Praia do Norte e Feteira.

"É uma das muitas zonas sismogénicas do arquipélago e desde o dia 3 de novembro (domingo), sensivelmente desde as 16h00, que se registou um ligeiro incremento da atividade sísmica nesta zona sismogénica, localizada a oeste do Faial, com uma distância entre os 25 e os 35 quilómetros da ilha", explicou Rui Marques.

O responsável adiantou que desde o início do incremento da atividade sísmica já foram sentidos três sismos, o primeiro dos quais na terça-feira, às 06h22 locais (mais uma hora em Lisboa) com magnitude 4,4 na escala de Richter e sentido com intensidade IV/V (escala de Mercalli Modificada) em Capelo, Castelo Branco e Feteira, concelho de Horta (Faial).

"Este sismo foi também sentido em algumas freguesias do Pico e São Jorge e foi o mais energético até ao momento", acrescentou Rui Marques, referindo que "há ainda o registo de outro sismo sentido na terça-feira pelas 21h19 dos Açores, com magnitude 3,8 (Richter) e sentido no Faial com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) na Praia do Norte, Capelo, Feteira e Castelo Branco".

"O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Matriz e Praia do Almoxarife", acrescentou.

"Este é o terceiro incremento da atividade sísmica neste setor este ano", adiantou ainda Rui Marques.