Ativistas em campanha de sensibilização contra encerramento da Estação Nova em Coimbra

Por Marta Melo 31 Janeiro, 2023 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ativistas do Movimento Cívico pela Estação Nova (MCEN), Climação Centro e Greve Climática Estudantil de Coimbra organizaram, ao início da manhã, uma concentração junto à Estação Nova, em Coimbra, para protestar contra o seu encerramento, previsto para 2024. O transporte entre a Coimbra-B e o centro da cidade será assegurado, no futuro, pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, o MetroBus.

"O primeiro objetivo era sensibilizar as pessoas, não só quem utiliza esta estação diariamente, mas toda a gente que circula na Baixa, para o iminente encerramento desta estação. Faz falta a tanta gente", afirmou Luís Neto do MCEN.

Os dados oficiais indicam que a estação serve, anualmente, 1,3 milhões de passageiros, sendo, diz Luís Neto, a "principal porta de entrada no coração da cidade".

"Há muita gente que não sabe que a estação vai encerrar", observa, dando conta que as pessoas recebem a notícia "com alguma perplexidade, incredulidade e alguma revolta" devido ao impacto deste fecho.

"Se nós obrigarmos toda a gente a fazer um transbordo em Coimbra-B, para o futuro MetroBus, para autocarros de menor capacidade, vai criar um afunilamento de passageiros. No limite, vai tornar o transporte público menos atrativo e vamos ter mais automóveis a entrar dentro da cidade, que é exatamente o contrário do que se quer numa cidade do século XXI", acrescenta.

O movimento tem ainda esperança que a decisão de encerrar a estação de comboios no centro de Coimbra possa ser revertida: "Até a estação ser encerrada, vamos ter esperança, senão também não estaríamos aqui."

No ano passado, deu entrada na Assembleia da República uma petição promovida pelo MCEN a defender a coexistência da ligação ferroviária entre Coimbra-B e Coimbra-A e o Sistema de Mobilidade do Mondego. Para o movimento os serviços ferroviários da Estação Central e o futuro serviço do Metrobus "não são concorrentes, mas complementares".

O MetroBus e a Ferrovia em Coimbra é tema de um debate dia 10 de fevereiro, no âmbito do 8.º Encontro Nacional pela Justiça Climática, que se realiza, pela primeira vez, em Coimbra.