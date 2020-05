ATL de Lisboa só vão abrir para crianças até aos seis anos

© Ian Langdson/EPA

Os centros de Atividades de Tempos Livres (ATL) de Lisboa só vão receber crianças até aos seis anos quando reabrirem, a 1 de junho

A próxima fase de desconfinamento prevê a reabertura dos ATL, mas segundo o Jornal de Negócios estas intuições ainda estão à espera de orientações do Governo para saber se poderão receber crianças do ensino básico.

Fonte da Câmara de Lisboa explica que as juntas de freguesia receberam instruções para abrir os ATL apenas para crianças do pré-escolar por não haver orientações "do ministério para abrir para o ensino básico e porque os alunos ainda estão a ter aulas, que seriam em horário sobreposto às atividades dos ATL".

Questionado pelo mesmo jornal, o Ministério da Economia disse apenas que as decisões sobre os centros de tempos livres "devem ser conhecidas em breve", enquanto a Direção-Geral da Saúde afirma que ainda está a avaliar a definição de orientações específicas para os ATL. Enquanto estas ainda não existirem, devem ser consideradas as regras gerais para as escolas, ressalva a DGS.

Já a Associação Nacional de Freguesias alerta mesmo que a maior parte dos ATL, que acolhe crianças dos 6 aos 12 anos, não vai abrir de todo na próxima segunda-feira devido a dificuldades em manter o funcionamento ou falta de adesão das crianças, que permanecem em casa.

