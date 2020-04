Ator Filipe Duarte morre aos 46 anos

Filipe Duarte © Paulo Spranger/Global Imagens

Filipe Duarte morreu esta sexta-feira, aos 46 anos, confirmou a Academia Portuguesa de Cinema. O ator terá sofrido um enfarte do miocárdio.

"É com a maior tristeza e ainda em choque, que damos a notícia do inesperado falecimento do actor e membro da nossa Academia Filipe Duarte", escreve a Academia Portuguesa de Cinema, na sua página oficial de Facebook.

Um dos últimos projetos de maior sucesso de Filipe Duarte foi "Variações", realizado por João Maia, que se tornou no filme mais visto nas salas de cinema portuguesas no último ano - e pelo qual o ator está nomeado para os Prémios Sophia, na categoria de Melhor Ator Secundário.