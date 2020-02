Atrasado e incompleto. Técnicos do Parlamento criticam plano do Governo contra fogos

O presidente do Observatório explica que os problemas começam logo no atraso © Rui Miguel Pedrosa/Global Imagens

Chegou com quase dois anos de atraso, está incompleto, tem várias falhas e é uma estratégia "ligeira". Em resumo, é este o diagnóstico do Observatório Técnico Independente da Assembleia da República ao plano nacional apresentado pelo Governo para evitar os incêndios florestais na próxima década.

No parecer agora conhecido, os especialistas avançam várias criticas. O presidente do Observatório, Francisco Rego, explica à TSF que os problemas começam logo no atraso, sendo que perante a demora esperavam que pelo menos estivesse completo.

No entanto, aquilo que entrou em discussão pública foi apenas a parte da estratégia, "faltando-lhe todo o programa de ação considerado fundamental. Uma estratégia sozinha é muito pouco".

O parecer fala mesmo em "pouco rigor", acrescentando que o "processo de consulta pública está envolvido nalguma confusão que resulta da imprecisão da comunicação, até no Portal do Governo e na página web da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), que não explicitam suficientemente que o que está divulgado e em consulta pública é apenas a primeira

componente do Plano".

Além de incompleto, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais para 2020-2030 é considerado superficial pelos especialistas em incêndios escolhidos pelo Parlamento para acompanhar e avaliar aquilo que o país faz para travar um problema que se repete todos os anos quando o tempo aquece.

Francisco Rego fala mesmo numa deceção em relação ao que era previsível, sobretudo quando temos um problema tão fundamental como este dos incêndios florestais, com tanto trabalho e relatórios sobre o assunto... ter agora uma estratégia que é bastante ligeira causa-nos preocupação".

Este plano nacional esteve em consulta pública nos últimos dois meses. O prazo para participar acabou na quarta-feira.