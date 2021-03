Atraso na vacinação não coloca em causa a abertura das escolas, assegura Tiago Brandão Rodrigues

Tiago Brandão Rodrigues © Octavio Passos/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 16 Março, 2021 • 11:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tiago Brandão Rodrigues quer mostrar às populações que as escolas são seguras. O ministro da Educação volta a falar da linha indicativa dos 120 mil casos em 14 dias para lembrar que há agora um nível de segurança a ser auscultado para tomar decisões.

Quanto à vacinação com a AstraZeneca, os professores começavam a receber a injeção este fim de semana, mas "neste momento existe uma pausa", durante o período de reavaliação do fármaco.

A vacinação com a AstraZeneca está, desde segunda-feira e para já, suspensa. O ministro diz que a pausa é "entendível" e que o Ministério da Educação não se vai substituir às autoridades competentes, como a task force.

Tal atraso não coloca em causa a abertura gradual e faseada dos níveis de ensino, assegura Tiago Brandão Rodrigues. O governante afiança que o pessoal docente e não docente, bem como os pais, se sentem seguros, com praticamente 100% das crianças a voltar à escola, ao contrário do que aconteceu aquando do fim do primeiro confinamento.

Sempre que um novo grupo de professores e não docentes, bem como estudantes, retorne às escolas, haverá novas testagens. Tiago Brandão garante que já tinham sido realizados 65 mil testes entre o pessoal docente e não docente das escolas na primeira fase de testagem massiva. Neste momento está a ocorrer um varrimento de todo o pessoal docente e não docente dos níveis de ensino reabertos, e, 15 dias depois, haverá nova testagem. Espera-se que 50 mil pessoas sejam testadas esta semana na área da Educação. Num primeiro varrimento a testagem chegará a meio milhão de pessoas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19