Atrasos na vacinação? Task force mantém metas apesar da demora na entrega de vacinas

Gouveia e Melo é o responsável pelo plano de vacinação

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, responsável pelo plano de vacinação, garante que a estratégia não será alterada, apesar dos atrasos na entrega das vacinas. O coordenador da task force garantiu que até ao final da semana, 83 por cento dos idosos com mais de 80 anos vão estar vacinados.

Em abril, Portugal vai receber 1,8 milhões de doses das vacinas, um valor inferior ao contratado. "Não há uma alteração significativa à previsão das fases", garantiu no final da sessão pública no Infarmed.

Gouveia e Melo lembrou que a previsão é de 70 por cento da população vacinada com a primeira dose até ao fim do verão. O vice-almirante sublinhou que o ritmo de administração de vacinas está numa fase crescente: "No segundo trimestre vamos atingir 95 mil a cem mil vacinas por dia".

A vacina da AstraZeneca continua a ter um grande peso no número de inoculações, com Gouveia e Melo a alertar que não é certo que o fármaco da Johnson & Johnson chegue a Portugal já em abril.

"Já foram administradas 1,3 milhões de vacinas. Esta semana vão ser administradas 277 mil vacinas. mais 63 mil da Astrazeneca que ficaram em pausa", disse.

O coordenador da task force explicou que as vacinas já chegaram a mais de 90 por cento dos lares. O número só não é superior pelos surtos de infeção nas unidades.

"No fim desta semana vamos passar a meta que tínhamos para o mês de março. Vamos atingir os 67 por cento no grupo com mais de 50 anos com morbilidades", disse. Também no final da presente semana, cerca de 83 por cento dos idosos com mais de 80 anos vão estar vacinados.

No próximo fim de semana, 80 mil docentes e não docentes na área do ensino vão receber a vacina, com 28 por cento a ficarem vacinados.

Esta semana, Portugal vai atingir um milhão de portugueses com a primeira dose, e 500 mil cidadãos com as duas doses da vacina. "Demonstra a nossa capacidade de vacinação. Tirando uma pequena reserva, as vacinas chegam a Portugal e são administradas no prazo de uma semana", enalteceu.

Os políticos e os especialistas reuniram-se esta terça-feira, no Infarmed, para debater a evolução da pandemia no país. Portugal iniciou o plano de desconfinamento há uma semana.