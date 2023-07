Atrasos nos voos de e para a Madeira após incidente que obrigou a fechar aeroporto

© Joana Sousa/Global Imagens

Os voos de e para o aeroporto Cristiano Ronaldo, da Madeira, estão com atrasos na ordem dos 30 minutos após um incidente com um avião da Ryanair ter obrigado a suspender temporariamente o tráfego aéreo, adiantou esta tarde a ANA Aeroportos.

De acordo com a SIC Notícias, foi detetado fumo num Boeing 737-8AS da Ryanair que iria descolar às 15h15 para Lisboa. O site do canal noticioso avança que os bombeiros do aeroporto foram ativados e todos os passageiros retirados da aeronave.

O site do aeroporto indica que esse voo ainda não partiu, mas já é possível confirmar movimentações de outras companhias na pista. Numa nota enviada à Lusa, a ANA Aeroportos adianta que o voo da Ryanair com destino a Lisboa previsto para esta tarde não prosseguiu viagem "devido a questões técnicas".

Segundo fonte da ANA Aeroportos, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo (juntamente com outros nove aeroportos em Portugal), o tráfego aéreo esteve suspenso durante "alguns minutos", não tendo ocorrido cancelamentos, nem divergências de voos.

Contactada pela Lusa, Bárbara Fernandes, do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, confirmou a ocorrência e indicou que a situação foi acompanhada exclusivamente pelos bombeiros do próprio aeroporto.

"Se não foi necessário acionar mais meios, é porque conseguiram resolver a situação com os meios no local", referiu.

Pelas 16h05 partiu um voo com destino a Gran Canaria e, embora com um atraso já superior a 30 minutos, há também um voo da TAP com destino a Lisboa pronto para descolar.

Nas chegadas há atrasos da mesma ordem, mas desde as 15h15 já aterraram voos de Lisboa, Praga e Londres.